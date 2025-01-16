Хто не бачить Україну в НАТО — Зеленський назвав чотири країни

Зеленський назвав країни, які проти вступу України в НАТО
Президент Володимир Зеленський у четвер, 16 січня, назвав країни, які поки що проти вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Йдеться про США, Словаччину, Угорщину та Німеччину.
Про це український лідер сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.
Вступ України в НАТО
"США, Угорщина, Словаччина та Німеччина були щирими й не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова, і мені здається, тут немає секретів", — сказав президент.
За словами Зеленського, вони мають на це різні причини, але Україна продовжує працювати.
Позиції стосовно України в НАТО
Зазначимо, що США та Німеччина висловлювали обережність стосовно швидкого вступу України до НАТО, побоюючись ескалації воєнного конфлікту з Росією.
А Угорщина та Словаччина дотримуються позиції, яка перешкоджає швидкому вступу України до Альянсу. Причиною цього є, зокрема, прокремлівські настрої в уряді.
Нагадаємо, сьогодні до Києва приїхав прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, аби провести переговори із Зеленським.
Лідери країн уклали угоду про "100-річне партнерство", яка передбачає зміцнення співпраці в усіх сферах.
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