Хто не бачить Україну в НАТО — Зеленський назвав чотири країни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський у четвер, 16 січня, назвав країни, які поки що проти вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Йдеться про США, Словаччину, Угорщину та Німеччину.

Про це український лідер сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

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Вступ України в НАТО

"США, Угорщина, Словаччина та Німеччина були щирими й не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова, і мені здається, тут немає секретів", — сказав президент.

За словами Зеленського, вони мають на це різні причини, але Україна продовжує працювати.

Позиції стосовно України в НАТО

Зазначимо, що США та Німеччина висловлювали обережність стосовно швидкого вступу України до НАТО, побоюючись ескалації воєнного конфлікту з Росією.

А Угорщина та Словаччина дотримуються позиції, яка перешкоджає швидкому вступу України до Альянсу. Причиною цього є, зокрема, прокремлівські настрої в уряді.

Нагадаємо, сьогодні до Києва приїхав прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, аби провести переговори із Зеленським.

Лідери країн уклали угоду про "100-річне партнерство", яка передбачає зміцнення співпраці в усіх сферах.