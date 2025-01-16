Візит Стармера у Київ — лідери обох країн вшанували полеглих героїв

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Офіс Президента

Сьогодні в Україну прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Разом з Президентом України він вшанував пам'ять полеглих українських оборонців.

Про це повідомив Володимир Зеленський в Telegram у четвер, 16 січня.

Читайте також:

Візит Кіра Стармера у Київ

Володимир Зеленський та Кір Стармер зустрілись у Києві та вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України. Лідери поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих Героїв, яка знаходиться на Михайлівській площі у столиці України.

Нагадаємо, Кір Стармер прибув з візитом у Київ 16 січня. Основна мета — укладення договору про "100-річне партнерство" між Україною та Британією. Він передбачає посилення обороноздатності та розвиток економіки.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрів прем'єра Британії Кіра Стармера у столиці України. Як анонсував посол України в Лондоні, візит передбачає стратегічне партнерство між країнами.