Залужний зустрів прем'єра Британії у Києві — деталі зустрічі

Кір Стармер тисне руку Валерію Залужному. Фото: Валерій Залужний

Ексголовнокомандувач України, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний зустрів у Києві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Візит, за словами Залужного, обіцяє бути насиченим подіями, які зміцнять стратегічне партнерство між двома країнами.

Про це Валерій Залужний повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Зустріч Кіра Стармера та Валерія Залужного. Фото: Валерій Залужний

Залужний зазначив, що Британія залишається важливим союзником України, особливо в умовах війни. Під час переговорів керівництво обох країн обговорить подальшу співпрацю, зосередившись на безпекових питаннях.

"Британська сторона активно допомагає нам у ці складні часи. Тож на переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері.

Але найголовніше очікування — це підписання важливої Угоди про 100-річне партнерство між нашими країнами, яка охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури", — повідомив Залужний.

Крім того, Залужний анонсував відновлення роботи Діалогу стратегічного партнерства.

Нагадаємо, Кір Стармер прибув до Києва 16 січня. У ЗМІ повідомили подробиці про 100-річне партнерство між Україною та Британією.

Нещодавно Валерій Залужний взяв участь у тристоронній зустрічі у Британії, яку присвятили безпековим питанням України.