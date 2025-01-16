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Залужный встретился с британским премьером Стармером — детали

16 января 2025 10:29
Анастасия Постоенко - Редактор
Залужный встретил премьера Британии в Киеве — детали встречи
Кир Стармер жмет руку Валерию Залужному. Фото: Валерий Залужный
Анастасия Постоенко - Редактор

Экс-главнокомандующий Украины, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный встретил в Киеве премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Визит, по словам Залужного, обещает быть насыщенным событиями, которые укрепят стратегическое партнерство между двумя странами.

Об этом Валерий Залужный сообщил на своей странице в Telegram.

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Встреча Кира Стармера и Валерия Залужного. Фото: Валерий Залужный

Залужный отметил, что Британия остается важным союзником Украины, особенно в условиях войны. Во время переговоров руководство обеих стран обсудит дальнейшее сотрудничество, сосредоточившись на вопросах безопасности.

"Британская сторона активно помогает нам в эти сложные времена. Поэтому на переговорах в Киеве высшее руководство Украины и Великобритании обсудят дальнейшее сотрудничество, в первую очередь, в сфере безопасности. Но самое главное ожидание — это подписание важного Соглашения о 100-летнем партнерстве между нашими странами, которое охватит целый ряд направлений от обороны до науки и культуры",  сообщил Залужный.

Кроме того, Залужный анонсировал возобновление работы Диалога стратегического партнерства.

Напомним, Кир Стармер прибыл в Киев 16 января. В СМИ сообщили подробности о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией.

Недавно Валерий Залужный принял участие в трехсторонней встрече в Британии, которую посвятили вопросам безопасности Украины.

Украина Валерий Залужный политики Великобритания Кир Стармер

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