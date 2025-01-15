Зустріч Залужного й Умєрова з Джоном Гілі у Великій Британії — говорили про зброю

Говорили про зброю — Залужний провів важливу зустріч у Британії
У Великій Британії відбулася зустріч посла України Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова разом із Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Обговорили співпрацю на 2025 рік.
Про це повідомляє посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
Зустріч Залужного й Умєрова з Джоном Гілі
За словами посла, пріоритетом розмови були ключові безпекові напрямки. Велика Британія продовжить підтримувати Україну в військовій, політичній та економічній сферах, зміцнюючи нашу позицію на фронті та міжнародній арені.
Також поспілкувалися щодо розвитку оборонно-промислового комплексу України. Велика Британія продовжить фінансувати виробництво української зброї, зокрема системи ППО та ПРО, а також виготовлення далекобійної зброї.
"Вдячний британським партнерам за конструктивний діалог та незмінну підтримку у цей вирішальний час", — додав Залужний.
Нещодавно Залужний нагадав про річницю встановлення дипломатичних відносин України з Великою Британією. Посол поділився кількома цікавими фактами про цю подію.
Також Залужний проаналізував, як минув 2024 рік для України. За його словами, за 12 місяців було і горе, і надія.
Читайте Новини.LIVE!