Зустріч Залужного й Умєрова з Джоном Гілі у Великій Британії — говорили про зброю

Зустріч посла Валерія Залужного й міністра оборони Рустема Умєрова з Державним секретарем оборони Британії Джоном Гілі. Фото: Валерій Залужний

У Великій Британії відбулася зустріч посла України Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова разом із Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Обговорили співпрацю на 2025 рік.

Про це повідомляє посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Читайте також:

Зустріч Залужного й Умєрова з Джоном Гілі

За словами посла, пріоритетом розмови були ключові безпекові напрямки. Велика Британія продовжить підтримувати Україну в військовій, політичній та економічній сферах, зміцнюючи нашу позицію на фронті та міжнародній арені.

Також поспілкувалися щодо розвитку оборонно-промислового комплексу України. Велика Британія продовжить фінансувати виробництво української зброї, зокрема системи ППО та ПРО, а також виготовлення далекобійної зброї.

"Вдячний британським партнерам за конструктивний діалог та незмінну підтримку у цей вирішальний час", — додав Залужний.

Скриншот повідомлення в Telegram-каналі Валерія Залужного

Нещодавно Залужний нагадав про річницю встановлення дипломатичних відносин України з Великою Британією. Посол поділився кількома цікавими фактами про цю подію.

Також Залужний проаналізував, як минув 2024 рік для України. За його словами, за 12 місяців було і горе, і надія.