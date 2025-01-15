Встреча Залужного и Умерова с Джоном Гили в Великобритании — говорили об оружии

Встреча посла Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова с Государственным секретарем обороны Британии Джоном Гили. Фото: Валерий Залужный

В Великобритании состоялась встреча посла Украины Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова вместе с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Джоном Гили. Обсудили сотрудничество на 2025 год.

Об этом сообщает посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

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По словам посла, приоритетом разговора были ключевые направления по безопасности. Великобритания продолжит поддерживать Украину в военной, политической и экономической сферах, укрепляя нашу позицию на фронте и международной арене.

Также общались по поводу развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Великобритания продолжит финансировать производство украинского оружия, в частности системы ПВО и ПРО, а также изготовление дальнобойного оружия.

"Благодарен британским партнерам за конструктивный диалог и неизменную поддержку в это решающее время", — добавил Залужный.

Скриншот сообщения в Telegram-канале Валерия Залужного

Недавно Залужный напомнил о годовщине установления дипломатических отношений Украины с Великобританией. Посол поделился несколькими интересными фактами об этом событии.

Также Залужный проанализировал, как прошел 2024 год для Украины. По его словам, за 12 месяцев было и горе, и надежда.