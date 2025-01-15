Встреча Залужного и Умерова с Джоном Гили в Великобритании — говорили об оружии

Говорили об оружии — Залужный провел важную встречу в Британии
В Великобритании состоялась встреча посла Украины Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова вместе с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Джоном Гили. Обсудили сотрудничество на 2025 год.
Об этом сообщает посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Встреча Залужного и Умерова с Джоном Гили
По словам посла, приоритетом разговора были ключевые направления по безопасности. Великобритания продолжит поддерживать Украину в военной, политической и экономической сферах, укрепляя нашу позицию на фронте и международной арене.
Также общались по поводу развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Великобритания продолжит финансировать производство украинского оружия, в частности системы ПВО и ПРО, а также изготовление дальнобойного оружия.
"Благодарен британским партнерам за конструктивный диалог и неизменную поддержку в это решающее время", — добавил Залужный.
Недавно Залужный напомнил о годовщине установления дипломатических отношений Украины с Великобританией. Посол поделился несколькими интересными фактами об этом событии.
Также Залужный проанализировал, как прошел 2024 год для Украины. По его словам, за 12 месяцев было и горе, и надежда.
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