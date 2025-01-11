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Залужний нагадав про річницю дипломатичних відносин з Британією

11 січня 2025 18:29
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна відзначає 33 роки від початку відносин з Британією
Посол України у Британії Валерій Залужний. Фото: ukrainianworldcongress
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна та Велика Британія 10 січня 1992 року встановили дипломатичні відносини. Посол України Валерій Залужний нагадав про цю важливу дату та навів кілька історичних фактів.

Про це Залужний написав у Telegram у суботу, 11 січня.

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"Це важлива дата для наших двосторонніх стосунків, але якщо поглянути глибше, історія наших зв’язків розпочалась набагато раніше", — зауважив Залужний.

Він розповів, що ще у 1893 році 150 українських робітників із сіл Білий Камінь та Хильчичі на Львівщині осіли в британському Манчестері — саме тоді розпочалась історія української діаспори в країні. Ці люди спочатку прямували до Північної Америки, але зупинилися там і стали першими, хто створив українську громаду в Сполученому Королівстві.

Також наші громадяни заснували там "Український клуб" — першу організацію, яка зберігала українську культуру, мову та традиції в Британії, що стало початком багатої історії наших зв’язків.

"Цей перший крок став основою для розвитку багатьох поколінь українців, які через еміграцію, навчання чи роботу, через війну знайшли на Британському острові свою другу домівку", — зазначив посол.

Він наголосив, що уже понад 30 років країни працюють на офіційному дипломатичному рівні, зміцнюючи двосторонні відносини у всіх сферах — від політики до культури, економіки та безпеки.

Залужний додав, що у складні часи для України Британія показала, що таке бути справжнім другом — на початку війни вона була одна з перших, хто подав руку допомоги.

"Я хочу подякувати всім британцям, які не лише підтримують Україну, але й активно долучаються до розвитку нашої співпраці. Ви — важлива частина нашої боротьби за Незалежність, невідʼємна складова нашої майбутньої Перемоги. І ми довіку вдячні за це", — підсумував він.

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Скриншот допису Залужного
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Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну. Метою візиту є обговорення можливості розгортання міжнародних миротворців.

А наприкінці грудня Зеленський та Стармер обговорили 100-річну угоду між країнами, яка передбачає співпрацю в різних сферах.

Україна Валерій Залужний відносини Велика Британія дипломатія

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