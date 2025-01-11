Украина отмечает 33 года с начала отношений с Британией

Посол Украины в Британии Валерий Залужный. Фото: ukrainianworldcongress

Украина и Великобритания Британия 10 января 1992 года установили дипломатические отношения. Посол Украины Валерий Залужный напомнил об этой важной дате и привел несколько исторических фактов.

Об этом Залужный написал в Telegram в субботу, 11 января.

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"Это важная дата для наших двусторонних отношений, но если взглянуть глубже, история наших связей началась гораздо раньше", — заметил Залужный.

Он рассказал, что еще в 1893 году 150 украинских рабочих из сел Белый Камень и Хильчичи на Львовщине осели в британском Манчестере — именно тогда началась история украинской диаспоры в стране. Эти люди сначала направлялись в Северную Америку, но остановились там и стали первыми, кто создал украинскую общину в Соединенном Королевстве.

Также наши граждане основали там "Украинский клуб" — первую организацию, которая сохраняла украинскую культуру, язык и традиции в Британии, что стало началом богатой истории наших связей.

"Этот первый шаг стал основой для развития многих поколений украинцев, которые из-за эмиграции, учебы или работы, из-за войны нашли на Британском острове свой второй дом", — отметил посол.

Он подчеркнул, что уже более 30 лет страны работают на официальном дипломатическом уровне, укрепляя двусторонние отношения во всех сферах — от политики до культуры, экономики и безопасности.

Залужный добавил, что в сложные времена для Украины Британия показала, что такое быть настоящим другом — в начале войны она одна из первых, кто подал руку помощи.

"Я хочу поблагодарить всех британцев, которые не только поддерживают Украину, но и активно приобщаются к развитию нашего сотрудничества. Вы — важная часть нашей борьбы за Независимость, неотъемлемая составляющая нашей будущей Победы. И мы вечно благодарны за это", — подытожил он.

Скриншот сообщения Залужного

Скриншот сообщения Залужного

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие недели посетит Украину. Целью визита является обсуждение возможности развертывания международных миротворцев.

А в конце декабря Зеленский и Стармер обсудили 100-летнее соглашение между странами, которое предусматривает сотрудничество в различных сферах.