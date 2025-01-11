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Джонсон лайливо висловився в бік Путіна

11 січня 2025 18:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Джонсон назвав Путіна ідіотом й розкритикував його погляди - відео
Борис Джонсон. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував російського президента Володимира Путіна через його імперіалістичні погляди. Так, британський політик назвав його "йо*аним ідіотом".

Про це Джонсон сказав під час інтерв'ю виданню Delfi.

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Джонсон зазначив, що Заходу важливо "донести до Путіна те, що Росія більше не імперія і все скінчилося". Він переконаний, що країни мають бути набагато рішучішими.

За словами експрем'єра Британії, вирішити проблему війни в Україні не вдасться без гарантій п'ятої статті або довгострокового членства в НАТО. На його думку, можна знайти короткострокові рішення, тимчасові рішення, але метою має залишатися НАТО.

Водночас Джонсон наголосив, що дії Путіна є архаїчними і варварськими й він повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва — жодна з цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те ж саме стосується України.

"Усе скінчено. Більше немає імперії, Володимире, ти йо*аний ідіот! Вибачте за вираз. Але так воно і є", — додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну. Там він обговорить можливість розгортання міжнародних миротворців.

А 10 січня Макрон та Стармер зустрілися в офіційній заміській резиденції британських прем'єрів та обговорили ситуацію в Україні.

війна володимир путін напад конфлікт Борис Джонсон війна в Україні

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