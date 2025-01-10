Макрон і Стармер обговорили підтримку України — деталі зустрічі

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрілися в офіційній заміській резиденції британських прем'єрів. Однією з ключових тем їхньої розмови стала ситуація в Україні.

Про це йдеться у комюніке Єлисейського палацу, опублікованому у п'ятницю, 10 січня.

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Зустріч була присвячена міжнародним цілям, зокрема ситуації в Україні, подіям на Близькому та Середньому Сході, а також зміцненню відносин між Великою Британією та Євросоюзом.

Також обговорювалося питання подальшого розвитку франко-британських відносин у контексті майбутнього франко-британського саміту, який запланований на літо 2025 року.

Лідери підкреслили, що ситуація в Україні є одним із головних пріоритетів. Вони підтвердили готовність координувати свої дії, щоб надавати Україні підтримку стільки, скільки це буде необхідно.

Ключові моменти:

— Продовження постачання зброї для захисту українських територій.

— Гарантування довгострокової фінансової допомоги після 2025 року.

— Надання Україні гарантій безпеки, щоб запобігти новій агресії з боку Росії.

Нагадаємо, днями Макрон зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Це сталося у Парижі. Сторони також обговорили підтримку України.

Також ми повідомляли, що Макрон припустив, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій. Він заявив про "реалістичні дискусії з територіальних питань".