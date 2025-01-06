Макрон закликав Київ вести "реалістичні дискусії" щодо територій

Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Еммануель Макрон вважає, що українці повинні вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань. Він зазначив, що швидкого і легкого рішення не буде.

Про це пише видання Le Monde у понеділок, 6 січня.

Читайте також:

Заява Макрона щодо переговорів

Президент Франції під час зустрічі з послами Франції зазначив, що авторитет Заходу буде підірваний, якщо вони погодяться на компроміс через "втому від конфлікту". Він також зазначив, що США мають бути зацікавлені в перемозі України.

"Новий американський президент сам знає, що у Сполучених Штатів немає шансів щось виграти, якщо Україна програє", — сказав Макрон.

Він також вперше припустив, що припустив, що Києву доведеться відмовитися принаймні від частини окупованих територій. Макрон додав, що українцям доведеться вести реалістичні дискусії з територіальних питань. Він також наголосив, що допомогти переконати Росію сісти за стіл переговорів мають Сполучені Штати Америки.

"Капітуляція України не може бути корисною для європейців і американців", — зазначив Макрон.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно бути в сильній позиції для переговорів. Він переконаний, що закінчити війну можна за допомогою президента США.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький вважає, що очікування перемир'я з РФ демотивує українських бійців і може негативно впливати на рішення офіцерів. Така ситуація здатна призвести до ще більших втрат.