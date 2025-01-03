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В Україні побільшало громадян, які готові поступитися територією

3 січня 2025 14:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Територіальні поступки — чого хочуть українці за даними КМІС
Акція на підтримку України на площі Бундесплац в Берні. Фото архівне: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів з 2 до 17 грудня 2024 року всеукраїнське опитування "Омнібус". Під час нього дізналися ставлення громадян до територіальних поступок у рамках можливих мирних домовленостей.

Про це повідомила пресслужба КМІС.

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Методом телефонних інтерв’ю опитали 2000 респондентів на підконтрольних Україні територіях. У дослідженні не враховувалися громадяни з тимчасово окупованих територій та ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формулювання запитання звучало наступним чином: "З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією Ви згодні в більшій мірі?"

Опитані люди могли обрати лише одне з двох тверджень:

  • "Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій".
  • "За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності".

Основні результати опитування

Респондентам пропонували обрати одне з двох тверджень: готовність до територіальних поступок заради миру або категоричну відмову від таких компромісів. За останні два місяці кількість тих, хто готовий до поступок, зросла з 32% до 38%, тоді як частка противників зменшилася з 58% до 51%.

Опитування КМІС
Статистика відповідей з травня 2022 року до грудня 2024 року. Фото: скриншот

У регіональному розрізі найбільшу готовність до поступок фіксують на Сході України (41%), хоча навіть тут більшість (43%) виступає проти. На Заході, Центрі та Півдні тенденції схожі — переважна частина населення не підтримує ідеї територіальних поступок.

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Опитування по регіонах. Фото: скриншот

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Територіальні поступки та оптимізм українців. Фото: скриншот

Опитування показало зв’язок між рівнем оптимізму респондентів і їхнім ставленням до поступок. Серед песимістів 59% схильні до компромісів, тоді як серед оптимістів цей показник становить лише 31%, а 60% виступають категорично проти.

Ставлення українців до мирних пакетів

У кожному сценарії поєднано позитивні та негативні аспекти для України. Учасникам пропонувалося оцінити кожен пакет за трьома категоріями: "легко погоджуюсь", "важко, але прийнятно", "категорично неприйнятно".

Сценарії мирних домовленостей

Пакет №1:

  • Росія утримує всі окуповані території.
  • Україна відмовляється від вступу до НАТО.
  • Україна стає членом ЄС і отримує фінансування на відновлення.

Результат: підтримують 41%, категорично проти — 47%.

Пакет №2:

  • Росія утримує контроль над окупованими територіями (Крим, Донбас, Запорізька та Херсонська області).
  • Україна стає членом НАТО з гарантіями безпеки.
  • Україна стає членом ЄС і отримує фінансування.

Результат: підтримують 64%, категорично проти — 21%.

Пакет №3:

  • Росія утримує Крим, Донбас.
  • Україна повертає Запорізьку та Херсонську області.
  • Україна стає членом НАТО та ЄС.

Результат: підтримують 60%, категорично проти — 26%.

Опитування українців
Оцінка українців варіантів закінчення війни. Фото: скриншот

За пів року зросла готовність українців підтримувати сценарії, що передбачають вступ до НАТО та ЄС навіть за умов відкладення визволення окупованих територій. Найбільше підтримують пакет №2, який пропонує гарантії безпеки через членство в НАТО.

Опитування україцнів про перемир'я
Які варіанти підтримують мешканці різних регіонів України. Фото: скриншот

Сценарії з членством в НАТО і ЄС підтримують у всіх регіонах. Проте варіант без вступу до НАТО відкидають на Заході (52%) і в Центрі (50%), тоді як на Сході і Півдні готовність до компромісу дещо вища — 47% і 46% відповідно.

"Попри надзвичайно складний рік і попри майже три роки повномасштабного вторгнення, українці продовжують демонструвати високу стійкість. Можливо, хтось після читання інформації у своїй "бульбашці" (із специфічною подачею та акцентами навіть авторитетних медіа) екстраполює її на все населення та вірить у "занепадницькі" настрої українців. Проте це не відповідає дійсності і наші опитування, навпаки, показують, що більшість українців лишаються дивовижно стійкими", — прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. 

Нагадаємо, нещодавно КМІС оприлюднив результати опитування щодо того, як довго українці готові терпіти війну, а також чи вірять у те, що Трамп здатен закінчити війну в Україні з приходом до влади. 

опитування перемир'я війна в Україні Росія соцопитування

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