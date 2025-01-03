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В Украине прибавилось граждан, которые готовы уступить территории

3 января 2025 14:58
Анастасия Постоенко - Редактор
Территориальные уступки — чего хотят украинцы по данным КМИС
Акция в поддержку Украины на площади Бундесплац в Берне. Фото архивное: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел со 2 по 17 декабря 2024 года всеукраинский опрос "Омнибус". Во время него узнали отношение граждан к территориальным уступкам в рамках возможных мирных договоренностей.

Об этом сообщила пресс-служба КМИС.

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Методом телефонных интервью опросили 2000 респондентов на подконтрольных Украине территориях. В исследовании не учитывались граждане с временно оккупированных территорий и те, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года.

Формулирование вопроса звучало следующим образом: "С каким из этих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с Россией Вы согласны в большей степени?"

Опрошенные люди могли выбрать лишь одно из двух утверждений:

  • "Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий".
  • "Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше и будут угрозы сохранению независимости".

Основные результаты опроса

Респондентам предлагали выбрать одно из двух утверждений: готовность к территориальным уступкам ради мира или категорический отказ от таких компромиссов. За последние два месяца количество тех, кто готов к уступкам, выросло с 32% до 38%, тогда как доля противников уменьшилась с 58% до 51%.

Опрос КМИС
Статистика ответов с мая 2022 года по декабрь 2024 года. Фото: скриншот

В региональном разрезе наибольшую готовность к уступкам фиксируют на Востоке Украины (41%), хотя даже здесь большинство (43%) выступает против. На Западе, Центре и Юге тенденции схожи — подавляющая часть населения не поддерживает идеи территориальных уступок.

Опрос об уступках территориями
Опрос по регионам. Фото: скриншот

Как настроение украинцев влияет на желание уступить территории ради мира

Мнение украинцев о перемирии
Территориальные уступки и оптимизм украинцев. Фото: скриншот

Опрос показал связь между уровнем оптимизма респондентов и их отношением к уступкам. Среди пессимистов 59% склонны к компромиссам, тогда как среди оптимистов этот показатель составляет лишь 31%, а 60% выступают категорически против.

Отношение украинцев к мирным пакетам

В каждом сценарии объединены положительные и отрицательные аспекты для Украины. Участникам предлагалось оценить каждый пакет по трем категориям: "легко согласен", "трудно, но приемлемо", "категорически неприемлемо".

Сценарии мирных договоренностей

Пакет №1:

  • Россия удерживает все оккупированные территории.
  • Украина отказывается от вступления в НАТО.
  • Украина становится членом ЕС и получает финансирование на восстановление.

Результат: поддерживают 41%, категорически против — 47%.

Пакет №2:

  • Россия удерживает контроль над оккупированными территориями (Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области).
  • Украина становится членом НАТО с гарантиями безопасности.
  • Украина становится членом ЕС и получает финансирование.

Результат: поддерживают 64%, категорически против — 21%.

Пакет №3:

  • Россия удерживает Крым, Донбасс.
  • Украина возвращает Запорожскую и Херсонскую области.
  • Украина становится членом НАТО и ЕС.

Результат: поддерживают 60%, категорически против — 26%.

Опрос украинцев
Оценка украинцев вариантов окончания войны. Фото: скриншот

За полгода выросла готовность украинцев поддерживать сценарии, предусматривающие вступление в НАТО и ЕС даже при условиях откладывания освобождения оккупированных территорий. Больше всего поддерживают пакет №2, который предлагает гарантии безопасности через членство в НАТО.

Опрос украинцев о перемирии
Какие варианты поддерживают жители разных регионов Украины. Фото: скриншот

Сценарии с членством в НАТО и ЕС поддерживают во всех регионах. Однако вариант без вступления в НАТО отвергают на Западе (52%) и в Центре (50%), тогда как на Востоке и Юге готовность к компромиссу несколько выше — 47% и 46% соответственно.

"Несмотря на чрезвычайно сложный год и несмотря на почти три года полномасштабного вторжения, украинцы продолжают демонстрировать высокую стойкость. Возможно, кто-то после чтения информации в своем "пузыре" (со специфической подачей и акцентами даже авторитетных медиа) экстраполирует ее на все население и верит в "упаднические" настроения украинцев. Однако это не соответствует действительности и наши опросы, наоборот, показывают, что большинство украинцев остаются удивительно устойчивыми", — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Напомним, недавно КМИС обнародовал результаты опроса относительно того, как долго украинцы готовы терпеть войну, а также верят ли в то, что Трамп способен закончить войну в Украине с приходом к власти.

опрос перемирие война в Украине Россия соцопрос

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