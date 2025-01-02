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Українці готові терпіти війну далі — які регіони вже "на межі"

2 січня 2025 12:28
Анастасія Постоєнко - Редактор
Готовність українців терпіти війну — опитування КМІС
Наслідки ракетної атаки на Київ 25 грудня 2024 року. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

З 2 по 17 грудня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування "Омнібус", щоб оцінити, скільки часу українці готові терпіти воєнні складнощі. Мешканці деяких регіонів продемонстрували меншу підтримку продовженню війни у порівнянні з попередніми періодами опитування.

Про це повідомила пресслужба КМІС.

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Як проводили опитування

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв'ю (CATI) серед 985 респондентів віком від 18 років, які проживають на території України, підконтрольній уряду. Жителі окупованих територій та українці, які виїхали за кордон після початку війни, не брали участі у дослідженні.

Як довго українці готові терпіти війну в Україні

Станом на грудень 2024 року 57% українців заявили, що готові витримувати воєнні труднощі стільки, скільки буде потрібно. Це на 6% менше порівняно з жовтнем, коли таких респондентів було 63%.

Як довго українці готові терпіти війну
Статистика з результатами. Фото: скриншот КМІС

Частка тих, хто готовий триматися протягом кількох місяців або пів року, залишилася майже незмінною – 21% у грудні проти 18% у жовтні. Натомість на 6% збільшилася кількість тих, хто не може визначитися – з 12% у жовтні до 18% у грудні.

Які регіони України готові терпіти війну далі

Настрої українців щодо війни
Які настрої щодо війни продемонстрували інші регіони. Фото: скриншот КМІС

Згідно з даними, найбільше готових терпіти війну за будь-яких умов мешкає на заході країни (57%) та в центрі (59%). На півдні і сході ситуація дещо покращилася: частка тих, хто готовий терпіти, зросла до 57% і 51% відповідно. Це свідчить про певне "вирівнювання" настроїв між регіонами.

Як впливає матеріальне становище українців на терпіння 

Опитування також показало, що готовність терпіти воєнні труднощі частково залежить від рівня достатку. Серед респондентів з високим достатком 70% готові боротися стільки, скільки буде потрібно, тоді як серед людей із середнім рівнем достатку таких 58%, а серед малозабезпечених — 51%. Попри це, матеріальні умови не є визначальним фактором у питанні стійкості, адже навіть серед найбільш уразливих груп переважає рішучість триматися.

Опитування КМІС
Як довго готові терпіти війну українці з огляду на матеріальне становище. Фото: скриншот КМІС

Українці почали втомлюватися від війни

Виконавчий директор КМІС Анатолій Грушецький, коментуючи результати, наголосив на тривожній тенденції зменшення частки тих, хто готовий терпіти війну без обмежень. Однак він підкреслив, що, попри труднощі, українці демонструють високу стійкість. 

Нагадаємо, нещодавно КМІС провів опитування українців щодо того, чи вірять вони у спроможність Трампа закінчити війну.

Також соціологічна група "Рейтинг" провела опитування чи довіряють українці ТЦК.

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