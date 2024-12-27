Українці оцінили вплив перемоги Трампа на мир — опитування

Новообраний Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr

Серед українців провели опитування, чи вірять вони у те, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки допоможе наблизити мир в Україні. Майже половина респондентів відповіли позитивно.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології у п'ятницю, 27 грудня.

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Перемога Трампа на виборах

Опитування показало, що 45% людей вважають, що перемога Трампа наближає мир. Однак 15% відповіли, що мир стає значно ближчим, а 30% — мир стає лише трохи ближчим.

Лише 14% опитаних вважають, що мир віддаляється. Ще 40% респондентів не очікують змін або не змогли визначитися зі своєю позицією.

Результати опитування. Фото: КМІС

Тільки 7% респондентів вірять, що мир може бути цілком справедливим для України, тоді як 11% вважають, що він буде повністю несправедливим.

Більшість українців дотримуються позицій між цими крайнощами, а головне питання полягає у співвідношенні виконання вимог України та РФ.

Результати опитування. Фото: КМІС

За президентства Трампа 23% українців вважають, що мир буде здебільшого або повністю справедливим для України, тоді як 31% дотримуються думки про його значну чи повну несправедливість.

Ще 29% вказують, що очікують і виконання вимог України, і поступки на користь Росії, проте не можуть оцінити, чого буде більше. Решта 18% залишаються без чіткої позиції з цього питання.

"Навіть зараз близько 80% українців вірять у можливість успіху у війні у разі належної підтримки від Західних союзників, проте є гостре відчуття несвоєчасного та недостатнього надсилання зброї. На цьому тлі ряд заяв від високопосадовців США, що нібито Україна не так сильно потребує зброї, викликає в кращому випадку здивування, хоча насправді — роздратування", — заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, у Україні провели опитування щодо рівня довіри до представників ТЦК. Понад половина респондентів оцінили їх діяльність негативно.

Також понад 60% жителів Німеччини висловлюються проти передачі Україні ракет Taurus.