Украинцы оценили влияние победы Трампа на мир — опрос

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Cheney Orr

Среди украинцев провели опрос, верят ли они в то, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки поможет приблизить мир в Украине. Почти половина респондентов ответили положительно.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии в пятницу, 27 декабря.

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Победа Трампа на выборах

Опрос показал, что 45% людей считают, что победа Трампа приближает мир. Однако 15% ответили, что мир становится значительно ближе, а 30% — мир становится лишь немного ближе.

Лишь 14% опрошенных считают, что мир отдаляется. Еще 40% респондентов не ожидают изменений или не смогли определиться со своей позицией.

Результаты опроса. Фото: КМИС

Только 7% респондентов верят, что мир может быть вполне справедливым для Украины, тогда как 11% считают, что он будет полностью несправедливым.

Большинство украинцев придерживаются позиций между этими крайностями, а главный вопрос заключается в соотношении выполнения требований Украины и РФ.

Результаты опроса. Фото: КМИС

При президентстве Трампа 23% украинцев считают, что мир будет в основном или полностью справедливым для Украины, тогда как 31% придерживаются мнения о его значительной или полной несправедливости.

Еще 29% указывают, что ожидают и выполнения требований Украины, и уступки в пользу России, однако не могут оценить, чего будет больше. Остальные 18% остаются без четкой позиции по этому вопросу.

"Даже сейчас около 80% украинцев верят в возможность успеха в войне в случае надлежащей поддержки от Западных союзников, однако есть острое ощущение несвоевременной и недостаточной отправки оружия. На этом фоне ряд заявлений от высокопоставленных чиновников США, что якобы Украина не так сильно нуждается в оружии, вызывает в лучшем случае удивление, хотя на самом деле — раздражение", — заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Напомним, в Украине провели опрос относительно уровня доверия к представителям ТЦК. Более половины респондентов оценили их деятельность негативно.

Также более 60% жителей Германии высказываются против передачи Украине ракет Taurus.