Готовность украинцев терпеть войну — опрос КМИС

Последствия ракетной атаки на Киев 25 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Со 2 по 17 декабря 2024 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос "Омнибус", чтобы оценить, сколько времени украинцы готовы терпеть военные трудности. Жители некоторых регионов продемонстрировали меньшую поддержку продолжению войны по сравнению с предыдущими периодами опроса.

Об этом сообщила пресс-служба КМИС.

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Как проводили опрос

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) среди 985 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины, подконтрольной правительству. Жители оккупированных территорий и украинцы, выехавшие за границу после начала войны, не участвовали в исследовании.

Как долго украинцы готовы терпеть войну в Украине

По состоянию на декабрь 2024 года 57% украинцев заявили, что готовы выдерживать военные трудности столько, сколько потребуется. Это на 6% меньше, чем в октябре, когда таких респондентов было 63%.

Статистика по результатам. Фото: скриншот КМИС

Доля готовых держаться в течение нескольких месяцев или полугода осталась почти неизменной — 21% в декабре против 18% в октябре. На 6% увеличилось количество тех, кто не может определиться — с 12% в октябре до 18% в декабре.

Какие регионы Украины готовы терпеть войну дальше

Какие настроения по поводу войны продемонстрировали другие регионы. Фото: скриншот КМИС

Согласно данным, наиболее готовых терпеть войну при любых условиях проживает на западе страны (57%) и в центре (59%). На юге и востоке ситуация несколько улучшилась: доля готовых терпеть возросла до 57% и 51% соответственно. Это свидетельствует об определенном "выравнивании" настроений между регионами.

Как влияет материальное положение украинцев на терпение

Опрос также показал, что готовность терпеть военные трудности отчасти зависит от уровня изобилия. Среди респондентов с высоким достатком 70% готовы бороться столько, сколько потребуется, тогда как среди людей со средним достатком таких 58%, а среди малообеспеченных — 51%. Несмотря на это, материальные условия не являются определяющим фактором в вопросе устойчивости, ведь даже среди наиболее уязвимых групп преобладает решительность держаться.

Как долго готовы терпеть войну украинцы, учитывая материальное положение. Фото: скриншот КМИС

Украинцы начали уставать от войны

Исполнительный директор КМИС Анатолий Грушецкий, комментируя результаты, отметил тревожную тенденцию уменьшения доли тех, кто готов терпеть войну без ограничений. Однако он подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинцы демонстрируют высокую устойчивость.

Напомним, недавно КМИС провел опрос украинцев по поводу того, верят ли они в способность Трампа закончить войну.

Также социологическая группа "Рейтинг" провела опрос доверяют ли украинцы ТЦК.