Макрон призвал Киев вести реалистичные дискуссии по территориям

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Эммануэль Макрон считает, что украинцы должны вести "реалистичные дискуссии" относительно территориальных вопросов. Он отметил, что быстрого и легкого решения не будет.

Об этом пишет издание Le Monde в понедельник, 6 января.

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Заявление Макрона относительно переговоров

Президент Франции во время встречи с послами Франции отметил, что авторитет Запада будет подорван, если они согласятся на компромисс из-за "усталости от конфликта". Он также отметил, что США должны быть заинтересованы в победе Украины.

"Новый американский президент сам знает, что у Соединенных Штатов нет шансов что-то выиграть, если Украина проиграет", — сказал Макрон.

Он также впервые предположил, что Киеву придется отказаться по крайней мере от части оккупированных территорий. Макрон добавил, что украинцам придется вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. Он также подчеркнул, что помочь убедить Россию сесть за стол переговоров должны Соединенные Штаты Америки.

"Капитуляция Украины не может быть полезной для европейцев и американцев", — отметил Макрон.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно быть в сильной позиции для переговоров. Он убежден, что закончить войну можно с помощью президента США.

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий считает, что ожидание перемирия с РФ демотивирует украинских бойцов и может негативно влиять на решения офицеров. Такая ситуация способна привести к еще большим потерям.