Макрон и Стармер обсудили поддержку Украины - детали встречи

Макрон и Стармер обсудили поддержку Украины — детали
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились в официальной загородной резиденции британских премьеров. Одной из ключевых тем их разговора стала ситуация в Украине.
Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, опубликованном в пятницу, 10 января.
Что известно о встрече Макрона и Стармера
Встреча была посвящена международным целям, в частности ситуации в Украине, событиям на Ближнем и Среднем Востоке, а также укреплению отношений между Великобританией и Евросоюзом.
Также обсуждался вопрос дальнейшего развития франко-британских отношений в контексте предстоящего франко-британского саммита, который запланирован на лето 2025 года.
Лидеры подчеркнули, что ситуация в Украине является одним из главных приоритетов. Они подтвердили готовность координировать свои действия, чтобы оказывать Украине поддержку столько, сколько это будет необходимо.
Ключевые моменты:
— Продолжение поставок оружия для защиты украинских территорий.
— Гарантирование долгосрочной финансовой помощи после 2025 года.
— Предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны России.
Напомним, на днях Макрон встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Это произошло в Париже. Стороны также обсудили поддержку Украины.
Также мы сообщали, что Макрон предположил, что Украине придется отказаться от части своих территорий. Он заявил о "реалистичных дискуссиях по территориальным вопросам".
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