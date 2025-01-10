Макрон и Стармер обсудили поддержку Украины - детали встречи

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились в официальной загородной резиденции британских премьеров. Одной из ключевых тем их разговора стала ситуация в Украине.

Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, опубликованном в пятницу, 10 января.

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Встреча была посвящена международным целям, в частности ситуации в Украине, событиям на Ближнем и Среднем Востоке, а также укреплению отношений между Великобританией и Евросоюзом.

Также обсуждался вопрос дальнейшего развития франко-британских отношений в контексте предстоящего франко-британского саммита, который запланирован на лето 2025 года.

Лидеры подчеркнули, что ситуация в Украине является одним из главных приоритетов. Они подтвердили готовность координировать свои действия, чтобы оказывать Украине поддержку столько, сколько это будет необходимо.

Ключевые моменты:

— Продолжение поставок оружия для защиты украинских территорий.

— Гарантирование долгосрочной финансовой помощи после 2025 года.

— Предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны России.

Напомним, на днях Макрон встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Это произошло в Париже. Стороны также обсудили поддержку Украины.

Также мы сообщали, что Макрон предположил, что Украине придется отказаться от части своих территорий. Он заявил о "реалистичных дискуссиях по территориальным вопросам".