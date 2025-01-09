Блінкен і Макрон обговорили підтримку України 8 січня

Зустріч Еммануеля Макрона та Ентоні Блінкена. Фото: x.com/SecBlinken

У середу, 8 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Представники країн обговорили підтримку України, а також ситуацію в Сирії та Газі.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

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"Держсекретар і президент Макрон обговорили нашу незмінну підтримку України перед обличчям жорстокої агресії Росії та стурбованість із приводу підтримки КНР російської оборонно-промислової бази, що підтримує військову машину Кремля", — йдеться у повідомленні.

Крім цього сторони обговорили важливість перехідного процесу в Сирії, який "є інклюзивним і захищає права сирійського народу".

Також Блінкен і Макрон говорили про необхідність укладення угоди про припинення вогню в Газі, яка гарантує звільнення всіх заручників.

"Обидва лідери зобов'язалися продовжувати співпрацю з цих критично важливих питань", — резюмували в Держдепартаменті США.

Нагадаємо, днями держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Росія серйозно обговорювала питання використання ядерної зброї щодо України. Однак Китай відрадив Кремль від такого кроку.

Крім того, нещодавно він сказав, що Україні доведеться ухвалити складні рішення про заходи подальшої мобілізації громадян, щоб дати відсіч російській армії.