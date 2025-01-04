Россия рассматривала возможность ядерного удара по Украине, но Китай остановил ее, — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: AP

Россия серьезно обсуждала возможность использования ядерного оружия для удара по Украине, но Китай отговорил Кремль от такого шага. США также были чрезвычайно обеспокоены потенциальной угрозой.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии Financial Times.

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По словам Блинкена, США были чрезвычайно обеспокоены потенциальной угрозой, которую представляло решение Путина рассмотреть ядерный вариант.

"Даже если вероятность возросла с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее" — подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что Китай, вероятно, повлиял на российского диктатора Владимира Путина, предупредив о недопустимости такого шага с призывом "не делай этого".

Кроме того, Блинкен рассказал, что позиция Китая могла измениться после того, как США уведомили Пекин о возможных планах Путина использовать ядерное оружие в космосе. Он также отметил, что Путин потерпел стратегическое поражение, а НАТО стало сильнее и ресурсно более обеспеченным, чем когда-либо.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у государства-агрессора снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия. При этом он заявил, что Россия не усиливает, а совершенствует свою боевую доктрину.

Также мы писали, что в сети появилось спутниковое изображение российской ядерной ракеты Р-30 "Булава". Эта ракета размещается на атомных подводных крейсерах.