Ядерна зброя Росії — Кремль скасує мораторій на розгортання ракет

Ракети з ядерною боєголовкою. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

Росія хоче скасувати заборону на розміщення ракет середньої та малої дальності, які можуть нести ядерні боєголовки. Таке рішення спровоковане аналогічними діями США.

Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв’ю "РИА Новости".

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Лавров пояснив таке рішення тим, що США почали розгортати подібну зброю, проігнорувавши попередження Росії та Китаю. За його словами, Сполучені Штати фактично почали розгортання ракет цього класу в різних частинах світу.

Як приклад "польових випробувань" балістичних ракет середньої дальності він навів удар ракетою "Орешник" по Україні.

"На сьогодні очевидно, що, наприклад, наш мораторій на розміщення РСМД вже фактично нежиттєздатний, і від нього доведеться відмовитися. США зневажливо проігнорували попередження з боку Росії та Китаю і на практиці перейшли до розгортання озброєнь цього класу в різних регіонах світу. Як недвозначно заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, ми будемо на це реагувати, причому реагувати адекватно. Недавнє випробування новітньої гіперзвукової системи середньої дальності "Орєшнік", проведене нами в бойових умовах, наочно продемонструвало наші можливості та рішучість у реалізації компенсуючих заходів", — сказав очільник російського МЗС.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у держави-агресора знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї. При цьому він заявив, що Росія не посилює, а вдосконалює свою бойову доктрину.

Також ми писали, що у мережі з’явилось супутникове зображення російської ядерної ракети Р-30 "Булава". Ця ракета розміщується на атомних підводних крейсерах.