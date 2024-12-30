Ядерное оружие России — Кремль отменит мораторий на развертывание ракет

Ракеты с ядерной боеголовкой. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com

Россия хочет отменить запрет на размещение ракет средней и малой дальности, которые могут нести ядерные боеголовки. Такое решение спровоцировано аналогичными действиями США.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью "РИА Новости".

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Лавров объяснил такое решение тем, что США начали развертывать подобное оружие, проигнорировав предупреждения России и Китая. По его словам, Соединенные Штаты фактически начали развертывание ракет этого класса в различных частях мира.

Как пример "полевых испытаний" баллистических ракет средней дальности он привел удар ракетой "Орешник" по Украине.

"На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже фактически нежизнеспособен, и от него придется отказаться. США пренебрежительно проигнорировали предупреждения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений этого класса в различных регионах мира. Как недвусмысленно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, мы будем на это реагировать, причем реагировать адекватно. Недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности "Орешник", проведенное нами в боевых условиях, наглядно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер", — сказал глава российского МИД.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у государства-агрессора снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия. При этом он заявил, что Россия не усугубляет, а совершенствует свою боевую доктрину.

Также мы писали, что в сети появилось спутниковое изображение российской ядерной ракеты Р-30 "Булава". Эта ракета размещается на атомных подводных крейсерах.