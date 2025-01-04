Росія розглядала можливість ядерного удару по Україні, але Китай зупинив її, — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: AP

Росія серйозно обговорювала можливість використання ядерної зброї для удару по Україні, але Китай відрадив Кремль від такого кроку. США також були надзвичайно стурбовані потенційною загрозою.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в коментарі Financial Times.

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За словами Блінкена, США були надзвичайно стурбовані потенційною загрозою, яку становило рішення Путіна розглянути ядерний варіант.

"Навіть якщо ймовірність зросла з 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого" — підкреслив він.

Держсекретар зазначив, що Китай, ймовірно, вплинув на російського диктатора Володимира Путіна, попередивши про неприпустимість такого кроку із закликом "не роби цього".

Крім того, Блінкен розповів, що позиція Китаю могла змінитися після того, як США повідомили Пекін про можливі плани Путіна використати ядерну зброю в космосі. Він також зазначив, що Путін зазнав стратегічної поразки, а НАТО стало сильнішим та ресурсно забезпеченим, ніж коли-небудь.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у держави-агресора знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї. При цьому він заявив, що Росія не посилює, а вдосконалює свою бойову доктрину.

Також ми писали, що у мережі з’явилося супутникове зображення російської ядерної ракети Р-30 "Булава". Ця ракета розміщується на атомних підводних крейсерах.