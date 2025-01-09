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Блинкен встретился с Макроном — говорили о поддержке Украины

9 января 2025 05:44
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Блинкен и Макрон обсудили поддержку Украины 8 января
Встреча Эммануэля Макрона и Энтони Блинкена. Фото: x.com/SecBlinken
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В среду, 8 января, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Представители стран обсудили поддержку Украины, а также ситуацию в Сирии и Газе.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

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"Госсекретарь и президент Макрон обсудили нашу неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России и обеспокоенность по поводу поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы, которая поддерживает военную машину Кремля", — говорится в сообщении.

Помимо этого стороны обсудили важность переходного процесса в Сирии, который "является инклюзивным и защищает права сирийского народа".

Также Блинкен и Макрон говорили про необходимость заключения соглашения о прекращении огня а Газе, которое гарантирует освобождение всех заложников.

"Оба лидера обязались продолжать сотрудничество по этим критически важным вопросам", — резюмировали в Госдепартаменте США.

Напомним, на днях госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия серьезно обсуждала вопрос использования ядерного оружия по Украине. Однако Китай отговорил Кремль от такого шага.

Кроме того, недавно он сказал, что Украине придется принять сложные решения о мерах дальнейшей мобилизации граждан, чтобы дать отпор российской армии.

США Франция Эммануэль Макрон Энтони Блинкен Украина война в Украине

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