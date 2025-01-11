Джонсон назвал Путина идиотом и раскритиковал его взгляды - видео

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал российского президента Владимира Путина из-за его империалистических взглядов. Так, британский политик назвал его "е*аным идиотом".

Об этом Джонсон сказал во время интервью изданию Delfi.

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Джонсон отметил, что Западу важно "донести до Путина то, что Россия больше не империя и все кончилось". Он убежден, что страны должны быть гораздо более решительными.

По словам экс-премьера Британии, решить проблему войны в Украине не удастся без гарантий пятой статьи или долгосрочного членства в НАТО. По его мнению, можно найти краткосрочные решения, временные решения, но целью должно оставаться НАТО.

В то же время Джонсон подчеркнул, что действия Путина являются архаичными и варварскими и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва — ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины.

"Все кончено. Больше нет империи, Владимир, ты е*аный идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть", — добавил он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие недели посетит Украину. Там он обсудит возможность развертывания международных миротворцев.

А 10 января Макрон и Стармер встретились в официальной загородной резиденции британских премьеров и обсудили ситуацию в Украине.