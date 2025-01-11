Стармер вперше відвідає Україну найближчим часом

Прем'єр Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну. Там він обговорить можливість розгортання міжнародних миротворців.

Про це пише Bloomberg.

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Візит Стармера до України

Метою візиту стане обговорення можливості розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни. Відомо, що це буде перша поїздка Стармера до Києва з моменту вступу його на посаду.

"Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться", — сказав Президент України Володимир Зеленський під час "Рамштайну".

Видання пише, що європейські лідери протягом останніх тижнів обговорювали можливість відправки військ для миротворчої місії в Україну після того, як буде досягнуто припинення вогню.

Нагадаємо, 10 січня Макрон та Стармер зустрілися в офіційній заміській резиденції британських прем'єрів та обговорили ситуацію в Україні.

А наприкінці грудня Зеленський та Стармер обговорили 100-річну угоду між країнами.