Стармер вперше відвідає Україну найближчим часом

Стармер вперше поїде до України — Bloomberg назвало мету
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну. Там він обговорить можливість розгортання міжнародних миротворців.
Про це пише Bloomberg.
Візит Стармера до України
Метою візиту стане обговорення можливості розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни. Відомо, що це буде перша поїздка Стармера до Києва з моменту вступу його на посаду.
"Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться", — сказав Президент України Володимир Зеленський під час "Рамштайну".
Видання пише, що європейські лідери протягом останніх тижнів обговорювали можливість відправки військ для миротворчої місії в Україну після того, як буде досягнуто припинення вогню.
Нагадаємо, 10 січня Макрон та Стармер зустрілися в офіційній заміській резиденції британських прем'єрів та обговорили ситуацію в Україні.
А наприкінці грудня Зеленський та Стармер обговорили 100-річну угоду між країнами.
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