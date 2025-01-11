Стармер впервые посетит Украину в ближайшее время

Стармер впервые поедет в Украину — Bloomberg назвало цель
Прем'ер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие недели посетит Украину. Там он обсудит возможность развертывания международных миротворцев.
Об этом пишет Bloomberg.
Визит Стармера в Украину
Метой визита станет обсуждение возможности развертывания в Украине международных миротворческих сил после завершения войны. Известно, что это будет первая поездка Стармера в Киев с момента вступления его на должность.
Эта инициатива была начата Эммануэлем Макроном. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно поговорю об этом с премьер-министром на нашей встрече, она состоится", — сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время "Рамштайна".
Издание пишет, что европейские лидеры в течение последних недель обсуждали возможность отправки войск для миротворческой миссии в Украину после того, как будет достигнуто прекращение огня.
Напомним, 10 января Макрон и Стармер встретились в официальной загородной резиденции британских премьеров и обсудили ситуацию в Украине.
А в конце декабря Зеленский и Стармер обсудили 100-летнее соглашение между странами.
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