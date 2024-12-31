Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підбив підсумки 2024 року

Валерій Залужний. Фото: Валерій Залужний/Facebook

2024 рік минув досить швидко, однак став важким випробуванням для українців. Упродовж цих 12 місяців були і горе, і надія.

Про це 31 грудня написав у своєму Telegram-каналі ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

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Підсумки 2024 року від ексголовнокомандувача ЗСУ

"Рік, де, здавалося, горе, розпач і розчарування вже ніколи не полишать нас. Проте це також рік власної надії. Саме цього року ми мали зрозуміти, що наша доля лише у наших власних руках", — охарактеризував Залужний рік, який вже за кілька хвилин залишиться в минулому.

Також він додав, що в наступному році українцям потрібні мета, єдність, мудрість і жага до Перемоги.

"Нам не має бути соромно, хоч і буде ще важко", — наголосив ексголовнокомандувач.

Нагадаємо, Валерій Залужний у своїй книзі "Моя війна" розповів, що ворожка ще 25 років тому напророчила війну, в якій він "буде головним". Це трапилося в поїзді.

Також ми повідомляли, що книга Залужного "Моя війна", яка побачила світ у грудні 2024 року, є першою частиною мемуарів. У подальшому мають вийти ще дві книги.