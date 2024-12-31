Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги 2024 года

Валерий Залужный. Фото: Валерий Залужный/Facebook

2024 год прошел довольно быстро, но стал тяжелым испытанием для украинцев. За эти 12 месяцев были и горе, и надежда.

Об этом 31 декабря написал в своем Telegram-канале экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

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Скриншот сообщения Валерия Залужного

Итоги 2024 года от экс-главнокомандующего ВСУ

"Год, где, казалось, горе, отчаяние и разочарование уже никогда не покинут нас. Однако это также год собственной надежды. Именно в этом году мы должны понять, что наша судьба только в наших собственных руках", — охарактеризовал Залужный год, который уже через несколько минут останется в прошлом.

Также он добавил, что в следующем году украинцам нужны цель, единство, мудрость и жажда Победы.

"Нам не должно быть стыдно, хоть и будет еще тяжело", — подчеркнул экс-главнокомандующий.

Напомним, Валерий Залужный в своей книге "Моя война" рассказал, что гадалка еще 25 лет назад предсказала войну, в которой он "будет главным". Это произошло в поезде.

Также мы сообщали, что книга Залужного "Моя война", увидевшая свет в декабре 2024 года, является первой частью мемуаров. В дальнейшем должны выйти еще две книги.