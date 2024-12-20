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Вийшли друком мемуари Залужного — про що він розповів

20 грудня 2024 15:49
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Валерій Залужний представив книгу "Моя війна"
Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив про завершення роботи над книгою "Моя війна". Вона є першої частиною його мемуарів, які у повному обсязі представлятимуть собою трилогію.

Про це Залужний написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 20 грудня.

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"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення. "Моя війна" — це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року", — зазначив Залужний.

Колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що рукописи збирала до купи та редагувала його дружина. Залужний також наголосив, що це книга-розповідь для молоді, якій він хоче донести важливу істину: у житті можливо все, якщо цього дуже хотіти.

"Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті — війну з обставинами, які стають перепонами у житті", — пояснив посол.

Наостанок колишній генерал висловив побажання неодмінно зустрітися з читачами і обговорити з ними прочитане. За роботу над книгою Залужний подякував команді видавництва "Вавилонська бібліотека". 

книга залужного
Книга Залужного "Моя війна". Фото: Вавилонська бібліотека

Також ми писали, що Залужний звернувся до бійців у День Сухопутних військ. Колишній головнокомандувач наголосив, що вони справжні володарі української землі.

Крім того, Залужний вважає, що країни Європи не готові до тривалої війни з Росією. Він переконаний, що сил європейців вистачить лише на короткотривалий конфлікт.

ЗСУ Україна Валерій Залужний війна в Україні спогади

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