Валерій Залужний представив книгу "Моя війна"

Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив про завершення роботи над книгою "Моя війна". Вона є першої частиною його мемуарів, які у повному обсязі представлятимуть собою трилогію.

Про це Залужний написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 20 грудня.

Читайте також:

Залужний розповів про свою книгу

"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення. "Моя війна" — це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року", — зазначив Залужний.

Колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що рукописи збирала до купи та редагувала його дружина. Залужний також наголосив, що це книга-розповідь для молоді, якій він хоче донести важливу істину: у житті можливо все, якщо цього дуже хотіти.

"Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті — війну з обставинами, які стають перепонами у житті", — пояснив посол.

Наостанок колишній генерал висловив побажання неодмінно зустрітися з читачами і обговорити з ними прочитане. За роботу над книгою Залужний подякував команді видавництва "Вавилонська бібліотека".

Книга Залужного "Моя війна". Фото: Вавилонська бібліотека

Також ми писали, що Залужний звернувся до бійців у День Сухопутних військ. Колишній головнокомандувач наголосив, що вони справжні володарі української землі.

Крім того, Залужний вважає, що країни Європи не готові до тривалої війни з Росією. Він переконаний, що сил європейців вистачить лише на короткотривалий конфлікт.