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Вышли в свет мемуары Залужного — о чем он рассказал

20 декабря 2024 15:49
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Валерий Залужный представил книгу "Моя война"
Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил о завершении работы над книгой "Моя війна". Она является первой частью его мемуаров, которые не будут представлять собой трилогию.

Об этом Залужный написал на своей странице в Telegram в пятницу, 20 декабря.

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"Делаюсь с вами своим собственным рассказом о себе, о моих мнениях и жизненных решениях. "Моя війна" — это первая книга по трилогии, над которой я начал работать еще в марте 2023 года", — отметил Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что рукописи собирала в кучу и редактировала его жена. Залужный отметил, что это книга-рассказ для молодежи, которой он хочет донести важную истину: в жизни возможно все, если этого очень хотеть.

"Это книга о моей войне. Во-первых, война с собственными страхами, которые не дают что-то делать. Во-вторых, война с людьми, которые препятствуют достижению цели. И наконец — война с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни", — объяснил посол.

Напоследок бывший генерал выразил пожелание непременно встретиться с читателями и обсудить с ними прочитанное. За работу над книгой Залужный поблагодарил команду издательства "Вавілонська бібілотека".

книга залужного
Книга Залужного "Моя война". Фото: Вавилонская библиотека

Также мы писали, что Залужный обратился к бойцам в День Сухопутных войск. Бывший главнокомандующий подчеркнул, что они настоящие обладатели украинской земли.

Кроме того, Залужный считает, что страны Европы не готовы к продолжительной войне с Россией. Он убежден, что сил европейцев хватит только на кратковременный конфликт.

ВСУ Украина Валерий Залужный война в Украине воспоминания

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