Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Залужний зустрівся з державним міністром Британії з питань Європи arrow

Залужний зустрівся з державним міністром Британії з питань Європи

26 листопада 2024 10:15
Карина Приходько - Редактор
Валерій Залужний зустрівся зі Стівеном Дауті
Стівен Дауті та Валерій Залужний. Фото:t.me/Zaluzhnui
Карина Приходько - Редактор

Посол України у Великій Британії та ексголовком Збройних сил Валерій Залужний зустрівся з міністром Форін Офісу з питань Європи, Північної Америки та заморських територій Стівеном Дауті. Вони обговорили допомогу Україні.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram. 

Читайте також:

Зустріч Залужного та Дауті

"За складною офіційною назвою посади — не лише дуже досвідчений дипломат, а й великий друг України, наші розмови з яким вже стали регулярними", — зазначив Залужний.  

Валерій Залужний
Стівен Дауті та Валерій Залужний. Фото:t.me/Zaluzhnui

Він наголосив, що кожна така зустріч — це не просто слова підтримки, а реальні практичні кроки. Рішення, що зміцнюють нашу державу у протистоянні ворогу.

Також посол відзначив, що дуже пишається дружбою з Дауті.  

Нагадаємо, нещодавно Залужний пояснив, чому Європа не готова до війни з Росією. Він вважає, що сил європейців вистачить лише на короткотривалий конфлікт.

Також раніше ексголовнокомандувач ЗСУ заявляв, що росіяни зможуть здійснити потужний прорив на фронті після 2027 року. До того часу вони будуть накопичувати достатню кількість ресурсів.

переговори посол Європа Валерій Залужний Велика Британія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:45 Посвідчення багатодітних батьків — які пільги доступні в Україні

10:27 Мінус танки та БМП — у ДПСУ показали, як знищили техніку ворога

10:26 Виїхати за кордон буде складно — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:15 Залужний зустрівся з державним міністром Британії з питань Європи

10:06 Повітряні сили розповіли, скільки БпЛА збили в небі над Україною

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

10:05 Новий бонус від ПриватБанку — як отримати кешбек за держвиплати

10:02 Атака дронів на Київщині — в поліції показали наслідки

09:57 Будівництво водогону для Миколаєва гальмує — причина

09:40 Обстріли Харківщини за добу — в ОВА назвали кількість поранених

09:39 ГУР перехопило чергові переговори військових КНДР

10:45 Посвідчення багатодітних батьків — які пільги доступні в Україні

10:27 Мінус танки та БМП — у ДПСУ показали, як знищили техніку ворога

10:26 Виїхати за кордон буде складно — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:15 Залужний зустрівся з державним міністром Британії з питань Європи

10:06 Повітряні сили розповіли, скільки БпЛА збили в небі над Україною

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

10:05 Новий бонус від ПриватБанку — як отримати кешбек за держвиплати

10:02 Атака дронів на Київщині — в поліції показали наслідки

09:57 Будівництво водогону для Миколаєва гальмує — причина

09:40 Обстріли Харківщини за добу — в ОВА назвали кількість поранених

09:39 ГУР перехопило чергові переговори військових КНДР

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня