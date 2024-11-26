Валерій Залужний зустрівся зі Стівеном Дауті

Стівен Дауті та Валерій Залужний. Фото:t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії та ексголовком Збройних сил Валерій Залужний зустрівся з міністром Форін Офісу з питань Європи, Північної Америки та заморських територій Стівеном Дауті. Вони обговорили допомогу Україні.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram.

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Зустріч Залужного та Дауті

"За складною офіційною назвою посади — не лише дуже досвідчений дипломат, а й великий друг України, наші розмови з яким вже стали регулярними", — зазначив Залужний.

Стівен Дауті та Валерій Залужний. Фото:t.me/Zaluzhnui

Він наголосив, що кожна така зустріч — це не просто слова підтримки, а реальні практичні кроки. Рішення, що зміцнюють нашу державу у протистоянні ворогу.

Також посол відзначив, що дуже пишається дружбою з Дауті.

Нагадаємо, нещодавно Залужний пояснив, чому Європа не готова до війни з Росією. Він вважає, що сил європейців вистачить лише на короткотривалий конфлікт.

Також раніше ексголовнокомандувач ЗСУ заявляв, що росіяни зможуть здійснити потужний прорив на фронті після 2027 року. До того часу вони будуть накопичувати достатню кількість ресурсів.