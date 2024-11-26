Валерий Залужный встретился со Стивеном Даути

Стивен Даути и Валерий Залужный. Фото:t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании и экс-головком Вооруженных сил Валерий Залужный встретился с министром Форин Офиса по Европе, Северной Америке и заморским территориям Стивеном Даути. Они обсудили помощь Украине.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram.

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Встреча Залужного и Даути

"По сложному официальному названию должности — не только очень опытный дипломат, но и большой друг Украины, наши разговоры с которым уже стали регулярными", — отметил Залужный.

Стивен Даути и Валерий Залужный. Фото:t.me/Zaluzhnui

Он подчеркнул, что каждая такая встреча — это не просто слова поддержки, а реальные практические шаги. Решения, укрепляющие наше государство в противостоянии врагу.

Также посол отметил, что очень гордится дружбой с Даути.

Напомним, недавно Залужный объяснил, почему Европа не готова к войне с Россией. Он считает, что сил европейцев хватит только на кратковременный конфликт.

Также ранее экс-головнокомандующий ВСУ заявлял, что россияне смогут совершить мощный прорыв на фронте после 2027 года. К тому времени они будут накапливать достаточное количество ресурсов.