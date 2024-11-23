Залужний вважає, що Європа не готова до війни з Росією

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Громадське

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний вважає, що країни Європи не готові до тривалої війни з Росією. Він переконаний, що сил європейців вистачить лише на короткотривалий конфлікт.

Про це Залужний розповів в інтерв'ю "Українській правді" у суботу, 23 листопада.

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Європа не готова до війни

За словами Залужного, активність російських загарбників в Україні продовжує зростати, а західні партнери підготовлені лише до короткострокових бойових дій.

"Давайте просто порахуємо. Дивіться, у жовтні Україна отримала по своїх енергетичних цивільних об’єктах, здається, 1643 "Шахеди", ще близько 200 ракет", — звернув увагу посол.

Він зазначив, що ця тенденція рухатиметься до того, що ця кількість збільшуватиметься. Вже в листопаді 2024 року кількість шахедів, які б'ють по цивільних об'єктах, сягнула трьох тисяч. І це ще місяць не завершився.

За словами Залужного, подібна активність ворога здатна повністю розрядити українські ППО за 2-3 місяці навіть за наявності винищувачів F-16.

Залужний також нагадав, що у жовтні і у вересні передній край української оборони був атакований приблизно 4,5 тисячами керованих авіаційних бомб.

"Чи є сьогодні в європейській країні або в тій же самій Британії хоча б 5 тисяч ракет до систем Patriot, щоби збити керовані авіаційні бомби? Я щось сумніваюся", — вважає посол.

Інформаційно-психологічна війна

Також дипломат зауважив, що окрім воєнних дій у стратегії "змору" російська сторона застосовує інформаційно-психологічні операції.

"Європа перебуває у теплому середовищі і не бажає його покидати. Тому, на мою особисту думку, якщо вони готові до такої війни в умовах "змору", то, мабуть, з дуже великими обмеженнями", — сказав Залужний.

Раніше ми повідомляли, що, за словами Залужного, росіяни зможуть здійснити потужний прорив на фронті після 2027 року. До того часу вони будуть накопичувати достатню кількість ресурсів.

Нагадаємо, Залужний заявив, що Третя світова війна вже розпочалась. Він додав, що світ має готуватись до цього.