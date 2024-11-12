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Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

12 листопада 2024 23:59
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Залужний назвав від чого залежить перемога
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Залужний, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Для України настав вирішальний момент. Перемога у війні залежить безпосередньо від допомоги партнерів в оборонній сфері та плану післявоєнної відбудови.

Про це повідомив колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний у вівторок, 12 листопада.

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Залужний звернувся до парламенту Британії

Залужний подякував Великобританії за незмінну підтримку у боротьбі за незалежність України та забезпечення стабільності в Європі.

Під час круглого столу на тему "Британсько-українське співробітництво в оборонній сфері та спільні загрози" посол звернувся до парламенту Британії, наголосивши на тому, що для України настав вирішальний момент у боротьбі за незалежність.

Валерій Залужний у Британії
Залужний під час круглого столу у Британії. Фото: Залужний, Telegram

За його словами, перемога України залежить у першу чергу від послідовної допомоги в оборонній сфері та зміцненні обороноздатності на тривалий час. Не менш важливим є також план післявоєнної відбудови.

"Наголосив на тому, що співпраця у сфері виробництва оборонної продукції між нашими країнами дозволить швидше реагувати на виклики, зменшить витрати. Та найважливіше — врятує життя наших людей", — заявив Залужний.

Він додав, що попереду всіх чекає довгий шлях створення стабільного і мирного світу для наступних поколінь.

Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії - фото 2
Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр фінансів Британії Даррен Джонс заявив, що Україна повинна мати можливість відновитися у своїх довоєнних кордонах. 

Раніше ми писали про те, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер закличе Джо Байдена виділити для України 20 мільярдів доларів кредиту.

посол Велика Британія війна в Україні Великобританія Валерій Залужний оборонна сфера

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