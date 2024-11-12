Війна в Україні — Залужний назвав від чого залежить перемога

Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії
Для України настав вирішальний момент. Перемога у війні залежить безпосередньо від допомоги партнерів в оборонній сфері та плану післявоєнної відбудови.
Про це повідомив колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний у вівторок, 12 листопада.
Залужний звернувся до парламенту Британії
Залужний подякував Великобританії за незмінну підтримку у боротьбі за незалежність України та забезпечення стабільності в Європі.
Під час круглого столу на тему "Британсько-українське співробітництво в оборонній сфері та спільні загрози" посол звернувся до парламенту Британії, наголосивши на тому, що для України настав вирішальний момент у боротьбі за незалежність.
За його словами, перемога України залежить у першу чергу від послідовної допомоги в оборонній сфері та зміцненні обороноздатності на тривалий час. Не менш важливим є також план післявоєнної відбудови.
"Наголосив на тому, що співпраця у сфері виробництва оборонної продукції між нашими країнами дозволить швидше реагувати на виклики, зменшить витрати. Та найважливіше — врятує життя наших людей", — заявив Залужний.
Він додав, що попереду всіх чекає довгий шлях створення стабільного і мирного світу для наступних поколінь.
Нагадаємо, міністр фінансів Британії Даррен Джонс заявив, що Україна повинна мати можливість відновитися у своїх довоєнних кордонах.
Раніше ми писали про те, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер закличе Джо Байдена виділити для України 20 мільярдів доларів кредиту.
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