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Решающий момент — Залужный обратился в парламент Британии

12 ноября 2024 23:59
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — Залужный назвал от чего зависит победа
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Залужный, Telegram
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Для Украины наступил решающий момент. Победа в войне зависит напрямую от помощи партнеров в оборонной сфере и плана послевоенного восстановления.

Об этом сообщил бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во вторник, 12 ноября.

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Залужный обратился в парламент Британии

Залужный поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку в борьбе за независимость Украины и обеспечение стабильности в Европе.

Во время круглого стола на тему "Британско-украинское сотрудничество в оборонной сфере и общие угрозы" посол обратился к парламенту Великобритании, отметив, что для Украины наступил решающий момент в борьбе за независимость.

Валерий Залужный в Британии
Залужный во время круглого стола в Британии. Фото: Залужный, Telegram

По его словам, победа Украины зависит в первую очередь от последовательной помощи в оборонной сфере и укреплении обороноспособности на длительное время. Не менее важным является также план послевоенного восстановления.

"Подчеркнул, что сотрудничество в сфере производства оборонной продукции между нашими странами позволит быстрее реагировать на вызовы, уменьшит расходы. Но самое важное — спасет жизни наших людей",  — заявил Залужный.

Он добавил, что впереди всех ждет долгий путь создания стабильного и мирного мира для следующих поколений.

Решающий момент — Залужный обратился в парламент Британии - фото 2
Сообщение Залужного. Фото: скриншот

Напомним, министр финансов Британии Даррен Джонс заявил, что в Украины должна быть возможность восстановиться в своих довоенных границах.

Ранее мы писали о том, что премьер Великобритании Кир Стармер призовет Джо Байдена выделить для Украины 20 миллиардов долларов кредита.

посол Великобритания война в Украине Великобритания Валерий Залужный оборонная сфера

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