Повернення Криму — британський міністр зробив гучну заяву про кордони України

Міністр фінансів Британії Даррен Джонс. Фото: darren-jones.co.uk

Україна повинна мати можливість відновитися у своїх довоєнних кордонах. Не повинно бути елементів поступок незаконному вторгненню з боку Росії.

Про це заявив міністр фінансів Британії Даррен Джонс в інтерв'ю для BBC.

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Позиція Британії

Відповідаючи на запитання про те, як уряд відреагує, якщо новообраний президент США Дональд Трамп дійсно змусить Україну піти на територіальні поступки, Джонс зазначив, що прихильність Україні у Британії рішуча.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну мільярдами фунтів стерлінгів щороку та підтримкою з боку наших збройних сил відповідно до наших зобов’язань перед НАТО", — сказав він.

Британський міністр також прокоментував питання повернення Криму. Він наголосив, що "це основа, на якій Велика Британія діє".

Крім того, у британському уряді вважають, що Україна не повинна поступатися Кримом.

А колишній командувач НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що війна в Україні може закінчитись тим, що президент Росії Володимир Путін збереже контроль над 20% окупованих територій.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв під час перевиборчої кампанії, що нібито знає, як завершити війну в Україні. У західних ЗМІ відкрили таємницю, яким насправді є мирний план Трампа та що він може вимагати від України.