Возвращение Крыма — британский министр сделал громкое заявление о границах Украины

В Британии сделали новое заявление о Крыме и границах Украины
Украина должна иметь возможность восстановиться в своих довоенных границах. Не должно быть элементов уступок незаконному вторжению со стороны России.
Об этом заявил министр финансов Британии Даррен Джонс в интервью для BBC.
Позиция Великобритании
Отвечая на вопрос о том, как правительство отреагирует, если новоизбранный президент США Дональд Трамп действительно заставит Украину пойти на территориальные уступки, Джонс отметил, что приклонность Украине в Британии решительна.
"Мы продолжаем поддерживать Украину миллиардами фунтов стерлингов каждый год и поддержкой со стороны наших вооруженных сил в соответствии с нашими обязательствами перед НАТО", — сказал он.
Британский министр также прокомментировал вопрос возвращения Крыма. Он подчеркнул, что "это основа, на которой Великобритания действует".
Кроме того, в британском правительстве считают, что Украина не должна уступать Крым.
А бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис считает, что война в Украине может закончиться тем, что президент России Владимир Путин сохранит контроль над 20% оккупированных территорий.
Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял во время предвыборной кампании, что якобы знает, как завершить войну в Украине. В западных СМИ открыли тайну, какой действительно мирный план Трампа и что он может требовать от Украины.
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