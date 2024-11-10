Возвращение Крыма — британский министр сделал громкое заявление о границах Украины

Министр финансов Великобритании Даррен Джонс. Фото: darren-jones.co.uk

Украина должна иметь возможность восстановиться в своих довоенных границах. Не должно быть элементов уступок незаконному вторжению со стороны России.

Об этом заявил министр финансов Британии Даррен Джонс в интервью для BBC.

Читайте также:

Позиция Великобритании

Отвечая на вопрос о том, как правительство отреагирует, если новоизбранный президент США Дональд Трамп действительно заставит Украину пойти на территориальные уступки, Джонс отметил, что приклонность Украине в Британии решительна.

"Мы продолжаем поддерживать Украину миллиардами фунтов стерлингов каждый год и поддержкой со стороны наших вооруженных сил в соответствии с нашими обязательствами перед НАТО", — сказал он.

Британский министр также прокомментировал вопрос возвращения Крыма. Он подчеркнул, что "это основа, на которой Великобритания действует".

Кроме того, в британском правительстве считают, что Украина не должна уступать Крым.

А бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис считает, что война в Украине может закончиться тем, что президент России Владимир Путин сохранит контроль над 20% оккупированных территорий.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял во время предвыборной кампании, что якобы знает, как завершить войну в Украине. В западных СМИ открыли тайну, какой действительно мирный план Трампа и что он может требовать от Украины.