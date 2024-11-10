Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Британии сделали новое заявление о Крыме и границах Украины arrow

В Британии сделали новое заявление о Крыме и границах Украины

10 ноября 2024 19:54
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Возвращение Крыма — британский министр сделал громкое заявление о границах Украины
Министр финансов Великобритании Даррен Джонс. Фото: darren-jones.co.uk
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина должна иметь возможность восстановиться в своих довоенных границах. Не должно быть элементов уступок незаконному вторжению со стороны России.

Об этом заявил министр финансов Британии Даррен Джонс в интервью для BBC.

Читайте также:

Позиция Великобритании

Отвечая на вопрос о том, как правительство отреагирует, если новоизбранный президент США Дональд Трамп действительно заставит Украину пойти на территориальные уступки, Джонс отметил, что приклонность Украине в Британии решительна.

"Мы продолжаем поддерживать Украину миллиардами фунтов стерлингов каждый год и поддержкой со стороны наших вооруженных сил в соответствии с нашими обязательствами перед НАТО", — сказал он.

Британский министр также прокомментировал вопрос возвращения Крыма. Он подчеркнул, что "это основа, на которой Великобритания действует".

Кроме того, в британском правительстве считают, что Украина не должна уступать Крым.

А бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис считает, что война в Украине может закончиться тем, что президент России Владимир Путин сохранит контроль над 20% оккупированных территорий.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял во время предвыборной кампании, что якобы знает, как завершить войну в Украине. В западных СМИ открыли тайну, какой действительно мирный план Трампа и что он может требовать от Украины.

Великобритания деоккупация Украины война в Украине Великобритания Крым граница

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:13 Мужчина в маске Дедпула напал на полицейских — что решил суд

20:33 Зеленский назвал основные пакеты помощи от партнеров

20:30 Динамо в матче с пенальти и удалением одолело Полесье

20:20 Мороз возвращается — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

19:54 В Британии сделали новое заявление о Крыме и границах Украины

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

19:26 Нищук объяснил, в чем успех спектакля "Конотопская ведьма"

19:05 Рынок недвижимости в напряжении — что будет с ценами на квартиры

18:38 Начало недели не без сюрпризов — прогноз погоды во Львове завтра

18:33 Повышение военного сбора — какие риски для бизнеса

18:31 На Харьковщине военные уничтожили пушку россиян — эпичное видео

21:13 Мужчина в маске Дедпула напал на полицейских — что решил суд

20:33 Зеленский назвал основные пакеты помощи от партнеров

20:30 Динамо в матче с пенальти и удалением одолело Полесье

20:20 Мороз возвращается — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

19:54 В Британии сделали новое заявление о Крыме и границах Украины

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

19:26 Нищук объяснил, в чем успех спектакля "Конотопская ведьма"

19:05 Рынок недвижимости в напряжении — что будет с ценами на квартиры

18:38 Начало недели не без сюрпризов — прогноз погоды во Львове завтра

18:33 Повышение военного сбора — какие риски для бизнеса

18:31 На Харьковщине военные уничтожили пушку россиян — эпичное видео

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд