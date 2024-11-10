Закінчення війни в Україні — адмірал НАТО дав неочікуваний прогноз

Український військовий. Ілюстративне фото: Libkos / dpa

Колишній командувач НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що війна в Україні може закінчитись тим, що президент Росії Володимир Путін збереже контроль 20% окупованих територій.

Про це ексадмірал у відставці сказав в ефірі CNN.

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Ставрідіс припускає, що угода включатиме "якусь демілітаризовану зону між двома сторонами, як у Кореї. І, можливо, вона патрулюватиметься солдатами НАТО, наприклад, не американцями, а європейцями".

"Путін матиме приблизно 20% України, ту частину, яку він зараз утримує, але решта України залишиться демократичною та вільною. Путін буде ненавидіти цю частину, так само як українці будуть ненавидіти ту, окуповану частину їхньої країни", — підкреслив Ставрідіс.

Колишній командувач Альянсу додав, що Україна також вступить до ЄС і за три-п'ять років отримає перепустку до НАТО.

"Переговори про припинення вогню та остаточне врегулювання займуть місяці. Вступ України до НАТО може бути здійснений протягом кількох років", — підсумував він.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв під час перевиборчої кампанії, що нібито знає, як завершити війну в Україні. У західних ЗМІ відкрили таємницю, яким насправді є мирний план Трампа та що він може вимагати від України.

А президент Росії Володимир Путін на так званому "дискусійному клубі Валдай" відреагував на плани України вступити до Північноатлантичного Альянсу. Він заявив, що "ми так не домовлялися".