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Экс-командующий НАТО дал неожиданный прогноз окончания войны

10 ноября 2024 16:08
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Окончание войны в Украине — адмирал НАТО дал неожиданный прогноз
Украинский военный. Иллюстративное фото: Libkos/dpa
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис считает, что война в Украине может закончиться тем, что президент России Владимир Путин сохранит контроль над 20% оккупированных территорий.

Об этом экс-адмирал в отставке сказал в эфире CNN.

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Ставридис предполагает, что соглашение будет включать некую демилитаризованную зону между двумя сторонами, как в Корее. И, возможно, она будет патрулироваться солдатами НАТО, например, не американцами, а европейцами.

"У Путина будет примерно 20% Украины, та часть, которую он сейчас удерживает, но остальная Украина останется демократической и свободной. Путин будет ненавидеть эту часть, равно как украинцы будут ненавидеть ту, оккупированную часть их страны", — подчеркнул Ставридис.

Бывший командующий Альянса добавил, что Украина также вступит в ЕС и через три-пять лет получит пропуск в НАТО.

"Переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании займут месяцы. Вступление Украины в НАТО может быть осуществлено в течение нескольких лет", — подытожил он.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял во время перевыборной кампании, что якобы знает, как завершить войну в Украине. В западных СМИ открыли тайну, каким на самом деле является мирный план Трампа и что он может требовать от Украины.

А президент России Владимир Путин на так называемом "дискуссионном клубе Валдай"отреагировал на планы Украины вступить в Североатлантический альянс. Он заявил, что "мы так не договаривались".

владимир путин Россия НАТО война в Украине война ЕС

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