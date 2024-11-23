Залужный считает, что Европа не готова к войне с Россией

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Громадське

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает, что страны Европы не готовы к продолжительной войне с Россией.

Об этом Залужный рассказал в интервью "Украинской правде" в субботу, 23 ноября.

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Европа не готова к войне

По словам Залужного, активность российских захватчиков в Украине продолжает расти, а западные партнеры подготовлены только к краткосрочным боевым действиям.

"Давайте просто посчитаем. Смотрите, в октябре Украина получила по своим энергетическим гражданским объектам, кажется, 1643 "Шахеда", еще около 200 ракет", — обратил внимание посол.

Он отметил, что эта тенденция будет двигаться к тому, что это количество будет увеличиваться.

По словам Залужного, подобная активность врага способна полностью разрядить украинские ПВО за 2-3 месяца даже при наличии истребителей F-16.

Залужный также напомнил, что в октябре и в сентябре передний край украинской обороны был атакован примерно 4,5 тысячи управляемых авиационных бомб.

"Сегодня есть ли в европейской стране или в той же Британии хотя бы 5 тысяч ракет к системам Patriot, чтобы сбить управляемые авиационные бомбы? Я что-то сомневаюсь", — считает посол.

Информационно-психологическая война

Также дипломат отметил, что помимо военных действий в стратегии "усталости" российская сторона применяет информационно-психологические операции.

"Европа находится в теплой среде и не желает ее покидать. Поэтому, по моему личному мнению, если они готовы к такой войне в условиях "измора", то, пожалуй, с очень большими ограничениями", — сказал Залужный.

Ранее мы сообщали, что, по словам Залужного, россияне смогут совершить мощный прорыв на фронте после 2027 года. К тому времени они будут накапливать достаточное количество ресурсов.

Напомним, Залужный заявил, что Третья мировая война уже началась.