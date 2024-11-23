Прорив росіян на фронті — Залужний назвав можливі терміни

Валерій Залужний. Фото: Reuters

Росіяни зможуть зробити потужний прорив на фронті після 2027 року. До того часу вони будуть накопичувати достатню кількість ресурсів.

Про це заявив посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний у суботу, 22 листопада.

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Залужний зазначив, що росіяни, швидше за все, будуть використовувати тактику на виснаження українських захисників. Він припустив, що РФ відмовиться від агресивного захоплення територій. Натомість, за його словами, прорив на полі бою російська армія зможе зробити приблизно через два роки, коли накопичить ресурси.

"За моєю власною теорією, коли завершиться технічно-еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступати відновиться. За моїми підрахунками, це відбудеться після 2027 року", — зазначив ексголовком ЗСУ.

Залужний наголосив, що наразі ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Він додав, що росіяни мають нестачу ресурсів та не можуть активно просуватись. Армія противника зараз пробує тактику виснаження.

"Ми не бачимо глибокого прориву противника, а бачимо поступове видавлювання нас із позицій, які, звісно, даються їм дуже-дуже великими втратами. Це пов'язано з тим, що росіяни реалізовують саме цю стратегію вимору. На сьогодні росіяни не готові до того, щоб розширювати свій фронт", — заявив Залужний.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Третя світова війна вже розпочалась. Він додав, що світ має готуватись до цього.

Валерій Залужний повідомив, що для України настав вирішальний момент. Він додав, що перемога у війні залежить безпосередньо від допомоги партнерів.