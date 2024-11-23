Прорыв россиян на фронте — Залужный назвал возможные сроки

Валерий Залужный. Фото: Reuters

Россияне смогут совершить мощный прорыв на фронте после 2027 года. К тому времени они будут накапливать достаточное количество ресурсов.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании и эксголовком ВСУ Валерий Залужный в субботу, 22 ноября.

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Залужный отметил, что россияне, скорее всего, будут использовать тактику на истощение украинских защитников. Он предположил, что РФ откажется от агрессивного захвата территорий. По его словам, прорыв на поле боя российская армия сможет совершить примерно через два года, когда накопит ресурсы.

"По моей собственной теории, когда завершится техническо-эволюционный процесс и начнется процесс накопления технологических материалов, возможность активно будет наступать восстановится. По моим подсчетам это произойдет после 2027 года", — отметил эксголовком ВСУ.

Залужный отметил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он добавил, что у россиян есть нехватка ресурсов и они не могут активно продвигаться. Армия противника сейчас пробует тактику истощения.

"Мы не видим глубокого прорыва противника, а видим постепенное выдавливание нас с позиций, которые, конечно, даются им очень-очень большими потерями. Это связано с тем, что россияне реализуют именно эту стратегию замора. На сегодняшний день россияне не готовы к тому, чтобы расширять свой фронт", — заявил Залужный.

Напомним, посол Украины в Великобритании и эксголовком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Третья мировая война уже началась. Он добавил, что мир должен готовиться к этому.

Валерий Залужный сообщил, что для Украины наступил решающий момент. Он добавил, что победа в войне зависит напрямую от помощи партнеров.