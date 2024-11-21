Третя світова війна вже розпочалася — Залужний навів аргументи

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна. Також він навів аргументи такого висновку.

Про це Валерій Залужний сказав під час виступу на церемонії нагородження УП-100, пише "Українська правда" у четвер, 21 листопада.

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Третя світова почалась в 2024 році - Залужний pic.twitter.com/rNaTbCvTzJ — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) November 20, 2024

Початок Третьої світової війни — заява Залужного

Посол України у Великій Британії ексголовком ЗСУ Валерій Залужний каже, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна.

"Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Кажімо чесно — вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "шахеди". Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі", — сказав ексголовком.

Залужний вважає, що всі перераховані ознаки є підґрунтям для заяви про те, що Третя світова війна вже почалась і світ має до цього готуватися.

"Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів", — сказав Залужний.

На його думку, Україна завдяки технологіям буде виживати, але "невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві".

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував цей удар та заявив, що сьогодні загарбники застосували нову ракету. За його словами, всі характеристики — міжконтинентальної балістичної.