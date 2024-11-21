Третья мировая война уже началась — Залужный привел аргументы

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война. Также он привел доводы такого вывода.

Об этом Валерий Залужный сказал во время выступления на церемонии награждения УП-100, пишет "Украинская правда" в четверг, 21 ноября.

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Третья мировая началась в 2024 году - Залужный pic.twitter.com/rNaTbCvTzJ — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) November 20, 2024

Начало Третьей мировой войны — заявление Залужного

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что после прямого привлечения автократических союзников России в войну против Украины можно считать, что началась Третья мировая война.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте честно — уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "шахеды". Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали", — сказал экс-главнокомандующий.

Залужный считает, что все перечисленные признаки являются основой для заявления о том, что Третья мировая война уже началась и мир должен к этому готовиться.

"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов", — сказал Залужный.

По его мнению, Украина благодаря технологиям будет выживать, но "неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что 21 ноября россияне впервые ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.

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