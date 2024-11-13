Залужний заявив, що Україна та Британія обговорюють навчання майбутніх чиновників

Залужний заявив про переговори з Лондоном про навчання студентів
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Київ та Лондон ведуть переговори щодо навчання студентів, які працюватимуть на державній службі. Йдеться про 5-7 тисяч громадян щороку.
Про це Валерій Залужний сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".
Переговори між Британією та Україною
Залужний вважає, що це необхідно для того, щоб за 20 років в Україні змінилося покоління чиновників, а також ставлення до виконання законів і ведення бізнесу.
"Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій — це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть і майбутнього президента", – сказав він.
Посол вважає, що це проєкт матиме досить хорошу перспективу.
Залужний також підтвердив, що в Британії зберігається сильна підтримка України серед всіх політичних сил. Він повідомив, що в британському парламенті розглядається питання скасування деяких законодавчих обмежень щодо прямих інвестицій у виробництво озброєнь в Україні.
Нагадаємо, Залужний заявив, що для України настав вирішальний момент. За його словами, перемога у війні залежить від підтримки партнерів у сфері оборони та від плану щодо післявоєнної відбудови.
Також 29 жовтня Залужний провів зустріч з членами Багатопартійної парламентської групи з питань України, де обговорювалося стратегічне партнерство.
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