Посол Залужний обговорив стратегічне партнерство з британськими політиками — деталі

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з членами Багатопартійної парламентської групи у зв’язках з Україною. Обговорювали стратегічне партнерство.

Деталями зустрічі Залужний поділився в Telegram у вівторок, 29 жовтня.

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Залужний зазначив, що під час зустрічі обговорювали стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, а також подальшу підтримку, яку Лондон надає Україні у боротьбі проти російської агресії.

"Зустріч викликала значний інтерес серед парламентарів. У фокусі обговорення — стратегічний характер українсько-британських відносин, а також залучення подальшої підтримки Сполученого Королівства у протистоянні російській агресії", — йдеться у повідомленні.

Посол подякував британському парламенту за єдність політичних сил у підтримці України, наголошуючи на важливості такої співпраці для обох країн.

Залужний на зустрічі з членами Багатопартійної парламентської групи у зв’язках з Україною. Фото: t.me/Zaluzhnui

Раніше Залужний зустрівся з восьмирічною гімнасткою Олександрою Паскаль. Дівчинка стала жертвою російського обстрілу Одещини.

Також ми писали, що колишній головнокомандувач Збройними силами України заявив, що Україні, можливо, доведеться мобілізувати жінок, щоб захистити Європу від російської агресії. При цьому він висловив надію, що до цього не дійде.