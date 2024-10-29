Посол Залужный обсудил стратегическое партнерство с британскими политиками.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с членами многопартийной парламентской группы по связям с Украиной. Обсуждали стратегическое партнерство.

Деталями встречи Залужный поделился в Telegram во вторник, 29 октября.

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Залужный отметил, что во время встречи обсуждалось стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, а также дальнейшая поддержка, которую Лондон оказывает Украине в борьбе против российской агрессии.

"Встреча вызвала значительный интерес среди парламентариев. В фокусе обсуждения — стратегический характер украинско-британских отношений, а также привлечение дальнейшей поддержки Соединенного Королевства в противостоянии российской агрессии", — говорится в сообщении.

Посол поблагодарил британский парламент за единство политических сил в поддержке Украины, отмечая важность такого сотрудничества для обеих стран.

Залужный на встрече с членами многопартийной парламентской группы по связям с Украиной. Фото: t.me/Zaluzhnui

Ранее Залужный встретился с восьмилетней гимнасткой Александрой Паскаль. Девочка стала жертвой российских обстрелов Одесчины.

Также мы писали, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что Украине, возможно, придется мобилизовать женщин, чтобы оградить Европу от российской агрессии. При этом он выразил надежду, что до этого не дойдет.