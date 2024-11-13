Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Залужный заявил о переговорах с Лондоном об обучении студентов arrow

Залужный заявил о переговорах с Лондоном об обучении студентов

13 ноября 2024 17:32
Аркадий Пастула - Редактор
Залужный заявил, что Украина и Британия обсуждают обучение будущих чиновников
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
Аркадий Пастула - Редактор

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев и Лондон ведут переговоры по обучению студентов, которые будут работать на государственной службе. Речь идет о 5-7 тысячах граждан каждый год.

Об этом Валерий Залужный сказал на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Переговоры между Великобританией и Украиной

Залужный считает, что это необходимо для того, чтобы за 20 лет в Украине сменилось поколение чиновников, а также отношение к исполнению законов и ведению бизнеса.

"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже и будущего президента", — сказал он.

Посол считает, что этот проект будет иметь хорошую перспективу.

Залужный также подтвердил, что в Британии сохраняется сильная поддержка Украины среди всех политических сил. Он сообщил, что в британском парламенте рассматривается вопрос отмены некоторых законодательных ограничений в отношении прямых инвестиций в производство вооружений в Украине.

Напомним, Залужный заявил, что для Украины наступил решающий момент. По его словам, победа в войне зависит от поддержки партнеров в сфере обороны и от плана послевоенного восстановления.

Также 29 октября Залужный провел встречу с членами Многопартийной парламентской группы по Украине, где обсуждалось стратегическое партнерство.

Украина студенты чиновники Великобритания Валерий Залужный переговоры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:45 Денежное довольствие в ВСУ — сколько платят мобилизованным

18:41 Каменная ловушка — одесситы спасли дикого зверя

18:21 Трамп назначит украинского представителя мира, — Fox News

18:15 В Сумах раздались взрывы — что известно

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

17:59 Полмиллиона для МСЭК за инвалидность — в Харькове поймали делка

17:57 Обманул шестерых одесситов — задержали изобретательного мошенника

17:56 Нацгвардейцы отбили оккупантов на Северском направлении — видео

17:51 Укрзализныця изменила маршрут поезда Киев — Каменец-Подольский

17:47 Почему работодатель может не видеть в Дії бронирование работников

18:45 Денежное довольствие в ВСУ — сколько платят мобилизованным

18:41 Каменная ловушка — одесситы спасли дикого зверя

18:21 Трамп назначит украинского представителя мира, — Fox News

18:15 В Сумах раздались взрывы — что известно

17:59 Полмиллиона для МСЭК за инвалидность — в Харькове поймали делка

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

17:57 Обманул шестерых одесситов — задержали изобретательного мошенника

17:56 Нацгвардейцы отбили оккупантов на Северском направлении — видео

17:51 Укрзализныця изменила маршрут поезда Киев — Каменец-Подольский

17:47 Почему работодатель может не видеть в Дії бронирование работников

17:38 Мокрый снег и дожди — какие регионы завтра накроют сильные осадки

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком