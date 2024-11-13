Залужный заявил, что Украина и Британия обсуждают обучение будущих чиновников

Залужный заявил о переговорах с Лондоном об обучении студентов
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев и Лондон ведут переговоры по обучению студентов, которые будут работать на государственной службе. Речь идет о 5-7 тысячах граждан каждый год.
Об этом Валерий Залужный сказал на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".
Переговоры между Великобританией и Украиной
Залужный считает, что это необходимо для того, чтобы за 20 лет в Украине сменилось поколение чиновников, а также отношение к исполнению законов и ведению бизнеса.
"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже и будущего президента", — сказал он.
Посол считает, что этот проект будет иметь хорошую перспективу.
Залужный также подтвердил, что в Британии сохраняется сильная поддержка Украины среди всех политических сил. Он сообщил, что в британском парламенте рассматривается вопрос отмены некоторых законодательных ограничений в отношении прямых инвестиций в производство вооружений в Украине.
Напомним, Залужный заявил, что для Украины наступил решающий момент. По его словам, победа в войне зависит от поддержки партнеров в сфере обороны и от плана послевоенного восстановления.
Также 29 октября Залужный провел встречу с членами Многопартийной парламентской группы по Украине, где обсуждалось стратегическое партнерство.
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