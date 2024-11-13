Залужный заявил, что Украина и Британия обсуждают обучение будущих чиновников

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев и Лондон ведут переговоры по обучению студентов, которые будут работать на государственной службе. Речь идет о 5-7 тысячах граждан каждый год.

Об этом Валерий Залужный сказал на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Переговоры между Великобританией и Украиной

Залужный считает, что это необходимо для того, чтобы за 20 лет в Украине сменилось поколение чиновников, а также отношение к исполнению законов и ведению бизнеса.

"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже и будущего президента", — сказал он.

Посол считает, что этот проект будет иметь хорошую перспективу.

Залужный также подтвердил, что в Британии сохраняется сильная поддержка Украины среди всех политических сил. Он сообщил, что в британском парламенте рассматривается вопрос отмены некоторых законодательных ограничений в отношении прямых инвестиций в производство вооружений в Украине.

Напомним, Залужный заявил, что для Украины наступил решающий момент. По его словам, победа в войне зависит от поддержки партнеров в сфере обороны и от плана послевоенного восстановления.

Также 29 октября Залужный провел встречу с членами Многопартийной парламентской группы по Украине, где обсуждалось стратегическое партнерство.